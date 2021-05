Duas propostas para a Serra de Água no âmbito do Orçamento Participativo

A requalificação do Polidesportivo da Serra de Água com ginásio ao ar livre e a construção de um parque de merendas na antiga escola do sítio do poiso foram as propostas mais votadas na primeira reunião do Orçamento Participativo (OP) de 2021, que se realizou na passada quarta-feira, na Casa do Povo da Serra de Água.

Numa sessão muito participativa, os 13 munícipes que aderiram à primeira auscultação do OP, apresentaram seis projectos para esta freguesia. O regulamento permite escolher um projecto por cada nove participantes, pelo que foi possível apurar apenas dois deles que seguem agora para a fase seguinte.

O presidente da autarquia mostrou-se “satisfeito” com a quantidade de pessoas que quis debater propostas de interesse local.

“Por vezes dizemos que as pessoas estão desligadas da política e da vida do concelho, mas há muita gente que se preocupa com a sua terra. Como presidente da Câmara fico muito feliz com isso”. Ricardo Nascimento

O autarca enalteceu o facto de o OP permitir a participação dos munícipes na vida activa da Ribeira Brava, através de um trabalho de proximidade.

Ricardo Nascimento recordou que está atento a todas as propostas apresentadas, sobretudo as que não são elegíveis no OP, podendo colocar as mais interessantes em futuros planos de investimento do município.

As duas propostas mais votadas seguem agora para a fase da análise técnica que verifica se estão dentro das competências da Câmara Municipal e se o valor de execução orçamental não ultrapassa os 25 mil euros.

O próximo encontro com a população está marcado para 19 de Maio, às 15 horas, na Tabua, e é aberto a todos os munícipes do concelho, podendo ser apresentadas propostas para as quatro freguesias.

A autarquia reserva um valor global de 75 mil euros para os três projectos mais votados, investindo 25 mil euros em cada ideia vencedora.