Marítimo 'roda' quase toda a equipa contra o Sporting

Júlio Velazquéz decidiu rodar praticamente toda a equipa para o jogo desta noite, frente ao Sporting. Apenas Zainadine e Rafik Guitane figuram no onze inicial escalonado pelo treinador do Marítimo, jogadores que têm sido apostas habituais do técnico espanhol nos últimos desafios.

A grande revolução começa desde logo na baliza, com a aposta no guardião Charles, seguindo-se também as entradas de Söderstrom, Karo, Lucas Áfrico e Hermes, Bambock, Jean Irmer, Rúben Macedo e Alipour.

Em jogo alusivo à 34.ª e última jornada da I Liga, o campeão Sporting também vai rodar parcialmente o seu 'onze' e alinhar com Maximiano, Neto, Coates e Matheus Reis, João Pereira, Daniel Bragança, Matheus Nunes e Antunes, Pedro Gonçalves, Paulinho e Jovane Cabral.