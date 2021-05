Pressão sobre a inflação é de "natureza temporária"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje em Lisboa que as atuais pressões na inflação são de "natureza temporária", esperando que em 2022 voltem a baixar.

"Acreditamos que os números da inflação em 2021, que veremos subir, são de uma natureza temporária e dependem de fatores temporários", disse a presidente do BCE numa conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, após uma reunião do Eurogrupo.

A também antiga líder do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse acreditar que em 2022 a inflação "irá regressar a níveis mais baixos e irá decrescer".