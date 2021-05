Governo quer apurar o que falhou no planeamento ou organização dos festejos do Sporting

A ministra de Estado e da Presidência afirmou hoje que o Governo solicitou a abertura de um inquérito sobre os festejos do Sporting para apurar o que falhou no planeamento ou na organização das medidas de segurança.

Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de questionada sobre a violação das regras sanitárias de contenção e combate à covid-19, entre terça-feira e a madrugada de quarta-feira, durante a festa do Sporting pela conquista do título de campeão nacional de futebol.

Mariana Vieira da Silva referiu que "o simples facto de o ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita] ter solicitado informações sobre o planeamento e concretização da organização dos festejos do campeonato significa que algo não correu bem".

Eduardo Cabrita, frisou depois a ministra da Presidência, também solicitou à Inspeção Geral do Ministério da Administração Interna "um inquérito sobre a atuação da PSP".

"Todos viram que regras que vigoram sobre impossibilidade de ajuntamentos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas não foram cumpridas. Ora, inquérito serve precisamente para apurar aquilo que não correu bem no planeamento ou na concretização", salientou a ministra da Presidência.

Perante os jornalistas, Mariana Vieira da Silva procurou ainda fazer "uma distinção" entre definição e cumprimento de regras.

"As regras definidas e às vezes não são cumpridas. Mas não é pelo facto de não serem cumpridas que devemos alterá-las. Devemos é perceber a razão de não terem sido cumpridas e garantir que serão cumpridas das próximas vezes", sustentou.