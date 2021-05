Cabo Verde recebe hoje 24.000 vacinas doadas por Portugal

Cabo Verde recebe hoje à noite, no aeroporto internacional da Praia, 24.000 doses de vacinas contra a covid-19 cedidas por Portugal, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em comunicado.

Trata-se da primeira entrega "no seguimento do compromisso político" de disponibilizar aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal "e inscreve-se na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia covid-19 entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste", prossegue o comunicado.

A entrega desta doação do Estado português acontece praticamente dois dias antes da chegada à Praia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma visita de algumas horas a Cabo Verde, durante o dia 17 de maio.

No final de abril, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que Portugal vai antecipar o envio para Cabo Verde de vacinas contra a covid-19, face à situação da pandemia no arquipélago, com um recorde diário de novos casos em abril.

"Dado o agravamento circunstancial da situação pandémica vivida por Cabo Verde, decidimos antecipar o calendário de envio de vacinas", inicialmente previsto para o segundo semestre, disse o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.

O Governo português anunciou, em fevereiro, ter reservado 5% dos seus cerca de 30 milhões de vacinas conta a covid-19 para os países africanos lusófonos e Timor-Leste, apontando para o segundo semestre do ano o envio das primeiras doses.

"Se tudo correr bem, ainda em maio ou pelo menos em junho procederemos ao envio de um primeiro lote de vacinas para Cabo Verde", acrescentou na altura o governante português.

O diretor nacional de Saúde disse anteriormente que Cabo Verde esperava receber essas doses ainda em maio: "Se tudo correr bem vai ser mais um reforço enquanto nós vamos aguardando as outras oportunidades de chegada de vacinas", previu Jorge Barreto.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de março, assumindo o Governo a meta de imunizar 70% da população até final do ano.