Parque Ecológico tem novo bar e prepara abrigo de montanha

Miguel Silva Gouveia subiu esta sexta-feira até ao Parque Ecológico para marcar presença no 'soft opening' de um novo bar que abriu neste espaço. O presidente da Câmara Municipal do Funchal enalteceu a aposta no "crescimento" e "oferta de experiências que ao longo dos últimos anos" estão ao dispor da população nesta área verdejante, elogiando ainda a iniciativa do empresário pela sua "capacidade de inovação".

Dentro em breve haverá ainda mais novidades para aumentar a oferta do Parque Ecológico, não só para quem quiser pernoitar no parque de campismo, junto à Casa do Burro, mas também para os que preferem uma experiência de alojamento a ser implantada nesta área pelo empresário que hoje abriu as portas do seu bar.

Ainda segundo o edil, "era uma lacuna" não existir uma infra-estrutura deste género no Parque Ecológico "depois de se utilizar as áreas de lazer, seja a nível desportivo, de pedestrianismo ou a nível de fruição da biodiversidade que o Parque tem para oferecer".

Faltava um espaço de convívio, de confraternização. Este foi um espaço criado pela iniciativa privada que vem complementar uma oferta que estava em falta e uma recuperação que está em sintonia com aqueles que são os princípios naturais, do respeito ambiental, da calma e da natureza. Fica o Parque Ecológico mais completo com este ‘soft opening’ num espaço que será preferencialmente de socialização, lazer ou fruição. Miguel Silva Gouveia

Nesta visita, o autarca relembrou que o Parque Ecológico tem sido objecto de investimentos regulares ao longo dos últimos anos, nomeadamente através de intervenções financiadas pelo POSEUR. À espera de 'luz verde' continua a candidatura ao programa LIFE que iria permitir o município "investir na biodiversidade" do Parque.