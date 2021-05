Carlos Teles anunciou que a próxima Meia Maratona terá o nome do atleta Alberto Sousa

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, anunciou, hoje, no final da primeira Meia Maratona da Calheta, que propôs ao Estrela Futebol Club, que na próxima meia maratona se desse o nome do atleta de atletismo Alberto Paulo à prova.

O autarca explicou as razões de tal atribuição e disse que “é uma questão de justiça. Porque é um atleta natural do concelho da Calheta e que deu títulos importantes e participações importantes à Calheta, mas também à Região Autónoma da Madeira. Teve duas participações olímpicas e foi campeão do mundo universitário. Daí mais do que justo atribuir o nome do Alberto Paulo a esta meia maratona”.

Carlos Teles esclareceu que a proposta foi bem acolhida pelo Estrela Futebol Club, entidade da iniciativa da prova, e também pela Associação de Atletismo da Madeira.

É a primeira vez que se realizou uma Meia Maratona na Calheta, sendo uma iniciativa do Estrela Futebol Club e organizada pela Associação de Atletismo da Madeira e contou com o apoio do Município da Calheta.

O presidente de Câmara da Calheta disse que “houve uma altura em que pensamos que não ia ser possível organizar o evento, mas felizmente a situação pandêmica melhor na região e porque a situação pandêmica no concelho da Calheta que há mais de um mês não temos nenhum caso e nós estávamos seguros que poderíamos organizar este tipo de prova”.

A prova realizou-se cumprindo os cuidados e das normas emanadas pelas entidades de saúde e Carlos Teles disse que o balanço da prova é bastante positivo.

Na primeira Meia e Mini Maratona da Calheta participaram 250 atletas (128 na Meia Maratona e 122 na Mini Maratona)