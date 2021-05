"Capital da cultura tradicional madeirense" presta homenagem à embaixadora do Folclore Madeirense

A inauguração do monumento escultórico de homenagem a Maria Ascensão foi precedida do hino da Região.

Ricardo Vasconcelos, presidente da direcção da Casa do Povo da Camacha enalteceu o "momento simbólico e também emotivo" de homenagear a 'loura da Camacha'.

O sonho hoje tornado realidade na "capital da cultura tradicional madeirense" é resultado de trabalho há muito desejado e iniciado em Outubro do ano passado.

Na homenagem que decorre na Casa do Povo da Camacha, "casa onde Maria Ascensão passou muito tempo da sua vida e deu muito a esta casa", Ricardo Vasconcelos apelou ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, "apoio para a concretização de desejo grande que é a Casa Museu Maria Ascensão" na casa que foi residência e entretanto doada à Casa do Povo para concretizar esse propósito.

"A Camacha merece mais e melhor", reivindicou o dirigente, depois de vários desafios de apoio e alguns reparos.