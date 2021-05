Paulo Neves exige que Ministro do Ambiente cumpra com descontos na tarifa social da electricidade

Numa audição que teve lugar na Assembleia da República, Paulo Neves apelou ao Ministro do Ambiente para que “cumpra rapidamente com a sua palavra" e faça com que os "madeirenses e porto-Santenses passem a beneficiar, conforme é legítimo, de um desconto de 10% na tarifa social da electricidade”.

No passado dia 3 de Fevereiro, o deputado eleito pelo PSD/Madeira à Assembleia da República já havia confrontado o ministro com o facto dos consumidores madeirenses não beneficiarem deste desconto – "como acontece com os consumidores do continente" – apesar de contribuírem para o Fundo Ambiental, que sustenta o referido desconto.

Paulo Neves sublinhou que, na altura, “a resposta obtida foi no sentido de que esta exigência, considerada justa, iria ser analisada e resolvida”. Algo que “não aconteceu até à data”, vincou.

Em nota de imprensa, o PSD recorda que o desconto para a Madeira está avaliado numa verba de 300 mil euros.