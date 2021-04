Nações Unidas apoiam o Governo de Timor-Leste na ajuda de emergência

As Nações Unidas manifestaram hoje apoio ao Governo de Timor-Leste na coordenação de uma resposta de emergência às inundações registadas no país, que provocaram pelo menos 11 mortos, anunciou o coordenador da organização em Díli.

Em comunicado, Roy Trivedy disse que as agências da ONU em Timor-Leste entregarão bens de socorro à Proteção Civil timorense na segunda-feira.

"Estamos a avaliar a situação com muito cuidado. A equipa da ONU no país e os parceiros humanitários estão empenhados em apoiar a resposta nacional, e todas as medidas de emergência possíveis", afirmou Roy Trivedy.

No comunicado divulgado ao fim do dia em Díli (+8 horas do que em Lisboa), Trivedy afirma que as Nações Unidas "estão profundamente tristes com a perda de vidas e infraestruturas" causadas pela catástrofe natural, que considera como a mais grave dos últimos anos.

"Estas inundação também afetou muitos funcionários e famílias da ONU. Em nome da equipa da ONU no país, expresso as minhas sinceras condolências às pessoas afetadas", acrescenta.

As cheias que atingiram hoje grande parte da cidade de Díli provocaram pelo menos 11 mortos, segundo um balanço provisório da Proteção Civil, estando as autoridades a planear a resposta de emergência.

Responsáveis do Governo e das várias estruturas de emergência estiveram reunidos de urgência no Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) para analisar os danos causados pelas cheias, que arrastaram casas, destruíram estradas e várias outras estruturas.

Entre as prioridades definidas, está o apoio à evacuação das zonas mais afetadas e ao realojamento de centenas de famílias afetadas pelas inundações em vários pontos da cidade.

As prioridades passam igualmente pelo apoio humanitário de emergência a todas as vítimas e pelas operações de limpeza e recuperação de infraestruturas danificadas, disseram à Lusa participantes na reunião.