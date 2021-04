Alberto João Jardim preside à Comissão de Honra de candidato à Câmara de Alenquer

Alberto João Jardim vai presidir à Comissão de Honra de Nuno Miguel Henriques, candidato a presidente da Câmara Municipal de Alenquer, no distrito de Lisboa, pelo PSD.

O fundador do PPD/PSD em 1974 e Presidente Honorário da Cimeira Europeia das Regiões e Cidades, Presidente Honorário do PSD-Madeira e da JSD-Madeira, antigo Presidente do Governo Regional da Madeira, antigo membro do Conselho de Estado e autor de diversas obras, apoia a candidatura social-democrata de Nuno Henriques para conquistar o município, que foi desde sempre governado por socialistas.

Nuno Miguel Henriques é Conselheiro Nacional dos Autarcas Sociais Democratas, autarca no distrito de Lisboa e desempenhou várias funções políticas no PSD e TSD ao longo de mais de 25 anos, sendo professor e autor/dinamizador cultural de referência, além de consultor e assessor em vários domínios, com licenciatura no âmbito das ciências sociais-psicologia e estudos pós-graduados, apresentando-se pela primeira vez como cabeça de lista a uma autarquia.