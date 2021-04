Comerciantes da Madeira vêem luz ao fundo do túnel mas deixam alerta

O alargamento do recolher obrigatório para as 23 horas, que hoje está em destaque na edição impressa do DIÁRIO, é encarado com bons olhos pelos comerciantes, mas os empresários alertam que cabe ao consumidor cumprir com as medidas preventivas em vigor para que não haja nenhum retrocesso. A este respeito, Miguel Albuquerque diz que os casos activos de covid-19 exigem prudência no alívio de restrições.

Economia aliada ao ambiente proporciona milhares de empregos

No Webinar ‘(Novos) Empregos e a Transição Ecológica’, uma iniciativa do Instituto de Emprego da Madeira com o DIÁRIO, que decorreu hoje, foi anunciado que a agenda de economia circular da Região prevê a criação de 4 mil postos de trabalho só na redução de resíduos.

Agência de viagens antecipa reembolsos

A ‘Abreu’ decidiu encurtar o tempo legal e avançar com processo que “envolve cifras de dois dígitos em milhões de euros”.

Derradeira oportunidade para o Nacional

Só uma vitória amanhã permitirá aos alvinegros continuarem a sonhar com a permanência na I Liga.

Madeirense em foco na Venezuela

Saiba quem foi eleito o presidente de associação de futebol.

