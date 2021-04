Há 30 anos era anunciada a 'luz verde' para a televisão por cabo na Madeira

Foi há 30 anos que se anunciava a 'luz verde' para a chegada da televisão por cabo à Madeira. Em causa estavam duas dezenas de canais estrangeiros, mas ainda não havia garantia do acesso aos canais privados portugueses e ainda à RTP2.

O projecto inicial pretendia apenas uma cobertura de quatro canais no concelho do Funchal, o que na altura equivalia a 65% da população da Região.

Na mesma edição, dava-se conta de que o arciprestado do Funchal debatia um sistema remuneratório para os padres. Nessa reunião, fez-se também a preparação para a visita do Papa à região, que viria a celebrar uma missa no Estádio dos Barreiros, a 12 de Maio.

Na Cultura, destaque para a porcelana chinesa, conhecida como 'China Azul', que se conseguia encontrar em alguns dos principais museus da Região.