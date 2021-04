Sensibilização para as profissões do mar deve começar logo nos jovens do 5.º ano

A directora de serviços da Direcção Regional do Mar Natacha Nogueira defendeu, esta manhã, no webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica", que o aproveitamento das muitas potencialidades da economia azul na Madeira passa pela sensibilização dos jovens nas escolas para as oportunidades de emprego em diversos sectores.

“É importante que estas camadas novas desde o 5.º, 6.º e 7.º ano comecem a familiarizar-se com o mar, a usufruir do mar, quer em termos da prática de actividades náuticas, que tenham conhecimento das artes de pescas. É necessário captar pessoas para o sector das pescas, da aquicultura offshore. Eu acho que ainda nos falta um caminho, mas que tem de ser rápido. Os objectivos são a médio e longo prazo, mas 10 anos passam rapidamente e a Madeira tem que se posicionar estrategicamente, porque estamos muito bem localizados no Atlântico”, referiu a bióloga e investigadora, que citou uma declaração recente do presidente do IPMA no sentido de "oceanizar a população". “Eu acho que faz falta isso. Nós somos das ilhas e olhamos para o mar e temos muito a expressão de que o mar é nosso mas desconhecemos as potencialidades do nosso mar e o uso económico e sustentável que poderemos dar ao nosso mar”, acrescentou.

Natacha Nogueira explicou que “as profissões azuis não têm de acontecer única exclusivamente no mar” e deu um exemplo simples: “O peixe pesca-se no mar mas vende-se em terra”. A especialista apontou ainda para dados da Direcção Regional de Estatística da conta satélite do mar referentes ao período 2016-2017 que mostram que cerca de 75% dos empregos de mar estão relacionados com o turismo costeiro, o qual está associado à hotelaria.

Por outro lado, confirmou que a Direcção Regional do Mar está a ultimar o plano estratégico da economia azul. A fase de diagnóstico está no fim e o próximo passo é a definição dos objectivos da economia azul nos próximos dez anos. Em termos de empregos, prevê-se uma aposta na economia circular, com a realização tanto quanto possível de todas as actividades no arquipélago (como por exemplo, a reparação de redes, equipamentos e embarcações), bem como na formação e especialização de profissionais da economia tradicional (de áreas como a biologia, a digitalização ou marketing) à economia do mar.

O webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica" decorre na Gare Marítima da Pontinha e pode ser seguido no site do Diário e do Instituto de Emprego da Madeira.