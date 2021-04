Jackpot do Euromilhões foi para o Reino Unido

A chave do Euromillones desta Sexta-feira Santa, 2 de Abril, que tinha em jogo um jackpot de 144 milhões de euros, ditou apenas 1 vencedor do primeiro prémio. Relembramos que os números vencedores foram o 4 - 21 - 34- 40 - 47 e as estrelas 2 - 5.

O vencedor registou a sua aposta no Reino Unido, arrecadando um prémio de 144.755.907 euros.

Em Portugal, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ficou apenas um segundo prémios, no valor de 1.027.964 euros. Houve ainda lugar para três apostadores lusos vencerem o terceiro prémio, levando para casa um prémio no valor de 30.031 euros.

O próximo sorteio terá em jogo um prémio mínimo garantido de 17 milhões de euros.