Portugal sobe ao 29.º lugar do ranking de futebol feminino, o melhor de sempre

A seleção portuguesa de futebol feminino subiu ao 29.º lugar do 'ranking' da FIFA, naquela que é a melhor classificação de sempre da equipa das 'quinas', apesar de ter ficado de fora do campeonato da Europa de 2022.

Portugal tinha como melhor registo as 30.ªs posições na hierarquia, obtidas em março de 2019 e dezembro de 2020, quando alcançou a melhor classificação de sempre no fim de um ano.

A seleção comandada por Francisco Neto falhou a qualificação para o campeonato da Europa de 2022, ao perder no 'play-off' frente à Rússia, após o desaire por 1-0 em Lisboa e o empate 0-0 em Moscovo.

Entre as seleções europeias, Portugal é a 18.ª da hierarquia mundial, atrás da Rússia, 15.ª.

Na liderança do 'ranking', que serve de hierarquia para o sorteio do torneio olímpico, continuam os Estados Unidos, campeãs do mundo, à frente de Alemanha, segunda, e França, terceira, numa lista em que as oito primeiras seleções mantiveram as posições.