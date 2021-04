Trabalhadores da Groundforce ouvidos no parlamento madeirense

A Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego, realizou, esta segunda-feira, uma Audição Parlamentar, com a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores da Groundforce, no âmbito do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PCP, “Sobre a situação dos Trabalhadores da Groundforce nos Aeroportos da Madeira e do Porto Santo”.

Nélia Azevedo, representante dos trabalhadores na Madeira, e José Luís Teixeira, representante dos funcionários da Grounforce a nível nacional, responderam às questões colocadas pelos deputados madeirenses.