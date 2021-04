Eurodeputados do PSD satisfeitos com compromisso da UE para com os agricultores das RUP

Os deputados do PSD no Parlamento Europeu estão "satisfeitos" com o compromisso expresso na resposta da Comissão Europeia da passada quarta-feira, à missiva dos eurodeputados das Regiões Ultraperiféricas (RUP) sobre o POSEI.

Este é um sinal claro de que os nossos esforços, que têm vindo a ser encetados desde Junho, terão justamente um desfecho satisfatório para os agricultores destas regiões

Para Cláudia Monteiro de Aguiar, uma das eurodeputadas signatárias da carta enviada a 5 de Março, esta resposta da Comissão vai ao encontro do que tem sido reivindicado no Parlamento Europeu no que respeita à manutenção dos valores do POSEI Agricultura após 2023.

"Contrariamente à Comissão e ao Conselho, o Parlamento esteve sempre ao lado dos agricultores das regiões ultraperiféricas”, disse.

Na resposta da Comissão, pode ler-se que “a Comissão Europeia está bem ciente dos desafios que as RUP enfrentam, sobretudo considerando o actual contexto de crise pandémica e da importância do Artigo 349.º do TFUE, que lhes permite beneficiar de medidas específicas nas principais políticas da UE, tais como a política agrícola comum, em particular, o programa POSEI".

Ainda assim, para os eurodeputados do PSD, “há uma preocupação que persiste”, conforme afirma Álvaro Amaro, membro da Comissão da Agricultura no Parlamento Europeu.

Para este deputado social-democrata, depois de toda a "trapalhada" do processo de negociação, "está ainda em aberto a origem do financiamento que garante esta manutenção".

"O que nos preocupa, pois existem condições para que provenha das margens do orçamento comunitário e é isso que continuamos a defender”, salientou.