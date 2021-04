O debate mensal com o Governo Regional vai ter como tema a Educação. Realiza-se na quinta-feira, a partir das 9h.

A sessão inicia-se com uma intervenção de 15 minutos da parte do Presidente do Governo.

O Governo Regional terá o tempo global de 90 minutos, enquanto os deputados dos diversos partidos, dispõem de 80 minutos.