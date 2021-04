Capitania avisa para má visibilidade na orla marítima

A Capitania do Porto do Funchal alertou todos os proprietários ou armadores de embarcações para a má visibilidade na orla marítima até às 18 horas deste domingo, aconselhando ainda que estas permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso chegou por via de um comunicado depois da Capitania do Porto do Funchal ter recebido a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) referente ao Arquipélago da Madeira.

Vento: Bonançoso a moderado, tornando-se fraco a bonançoso a partir do fim da tarde.

Ondulação Costa Norte: Ondas entre um a dois metros.

Ondulação: Costa Sul: Ondas inferiores a um metro.