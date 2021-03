Participação das Mulheres nos vários sectores da Região com "inegável trajectória ascendente"

Terminou há instantes o lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo, uma inciativa da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através da Direção Regional dos Assuntos Sociais, que serviu para comemorar o “Dia Internacional da Mulher”.

Na sessão de encerramento do evento, a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, sublinhou que os indicadores hoje revelados mostram, acima de tudo, a "inegável trajectória ascendente da participação das mulheres em todos os sectores da sociedade" regional.

Referindo que o Governo Regional tem procurado proporcionar aos cidadãos as melhores condições possíveis, também ao nível da igualdade de oportunidades, Augusta Aguiar refere que tudo isto concorre para alcançar a tão desejada igualade e coesão social na nossa região.

A viver tempos únicos e muito desafiantes, sobretudo devido à pandemia de COVID-19, a secretária regional diz que mesmo nestas condições não tem sido descurado o objectivo de dar mais afirmação e empoderamento às mulheres, no sentido de proporcionar uma maior e melhor igualdade de oportunidades.

Augusta Aguiar aproveitou ainda a ocasião para, em nome do Governo Regional, "saudar todas as mulheres que dão o seu contributo para construir o nosso presente e que se tornam assim a garantia do nosso futuro".