João Carlos Abreu, presidente da Associção Criamar, lembrou esta manhã, no âmbito do Lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo que há actualmente cerca de dois mil voluntários na Região.

A maioria destes voluntários são do sexo feminino e desenvolvem "um trabalho gigantesco que constroem todos os dias sob o signo do amor", disse ainda João Carlos Abreu.