Saúde é afectada por muitos factores incluindo o género

O género é um dos factores que influência os indicadores da Saúde. Esta foi uma das mensagens transmitidas pela sub-directora Regional da Saúde, Bruna Gouveia, no Lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo.

Bruna Gouveia recordou que o aumento da longevidade, que tem existido para ambos os sexos, tem influenciado a saúde, assim como os cuidados da saúde e a evolução da ciência e da medicina. A sub-directora regional referiu que os homens sofrem mais acidentes e têm mais comportamentos de risco, enquanto que as mulheres têm um maior comportamento de protecção e de procura dos cuidados de saúde.

De qualquer modo, refere, nos últimos anos, tem havido um esabatimento das diferenças condicionadas pelo comportamento e isso é possível verificar por exemplo no consumo de alcool, em que tem havido uma diminuição nos homens, mas um aumento na frequência do consumo por parte das mulheres. Também no consumo de tabaco, tem havido uma diminuição em ambos os sexos, mas mais dominante nos homens.

Bruna Gouveia alertou ainda para o facto de, apesar das muilheres viverem mais tempo, apresentam níveis mais elevados de dependêncoa e menor qualidade de vida do que os homens nas mesmas faixas etárias.

Entre as doenças crónicas que afectam mais a população regional, Bruna Gouveia sublinha que tem havido um aumento nos casos de asma no sexo feminino e uma diminuição nos casos de depressão, que, por seu lado, tem aumentado nos homens.