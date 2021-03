No âmbito do Lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo, o director regional do Trabalho e da Acção Inspectiva salientou a evolução ao nível legislativo e laboral que tem havido nas últimas décadas no mundo e sobretudo na Região.

Savino Freitas disse que os homens e mulheres são iguais nas leis e na vida e sublinhou e exemplificou com a evolução que tem existido em termos dos horários e da contratação colectiva, referindo que hoje a diferença salarial no sector dos serviços/hotelaria e restauração é de 11%, contra os 14% do todo nacional.

O director regional falou do salto dado com a conquista da Autonomia e que hoje as mulheres estão presentes em todas as áreas. Porém, os dados mostram que além das oito horas que trabalham fora de casa, trabalham outras quatro horas diárias em casa. "As tarefas domésticas devem ser repartidas", alertou.