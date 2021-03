Boa noite!

Marcelo Rebelo de Sousa vem aí amanhã, como noticiou o DIÁRIO em primeira mão. Nesta 11.ª visita à Região enquanto Presidente da República vem anunciar quem o representará por cá no próximo mandato que se inicia a 9 de Março.

É tema que não emociona multidões, divide mais do que une e não mexe com a vida de cada um de nós, muito menos no actual contexto. Logo, seja muito bem-vindo e almoce bem pois, nesse domínio, a Quinta Vigia tem larga experiência e treino, mas poupe-nos a mais prosas que só alimentam o contencioso das Autonomias e ressuscitam de 5 em 5 anos algumas vontades locais, desejosas de ocupar um cargo dispensável num País uno e indivisível, moderno e com talento para inovar.

Como fica apenas quatro horas entre nós deverá daqui sair como veio, por muito que lhe possam dizer que a Madeira exige mais respeito, solidariedade e dinheiro do Estado. Estamos certos que as matérias ligadas à continuidade territorial, às especificidades da ultraperiferia e às compensações decorrentes da insularidade estarão mais uma vez sobre a mesa. É ponto assente que o Presidente é exímio anotador de reivindicações e comentador na hora do alcance de algumas exigências. O problema é que Marcelo também sabe o que a casa gasta, que quem na ilha exige descentralização ignorou por completo as Câmaras no Plano de Resiliência, que quem reclama mais verbas da República não as distribui de forma equitativa, sendo até devedor e que quem apela a boa gestão de dinheiros públicos é mau aluno, tal o tamanho da dívida ainda colossal e da subversão de prioridades.

Por assim ser, a visita será um bom momento mediático para quem manda e porventura oportunidade para pedidos de desculpa, mas a menos que haja um qualquer milagre, nada de transcendental ocorrerá.