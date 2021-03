Binter passa a voar para o Porto Santo às 7h30 e às 18h30

A partir de hoje, dia em que se deu a mudança da hora para o horário de Verão, também entra em vigor o verão IATA para a aviação. Por esse motivo, há ajustes nos horários das ligações aéreas.

Também os horários da companhia espanhola Binter, voltam a alterar-se, mas só no período da tarde.

O voo da manhã não altera com saída do Funchal às 07h30, para chegar ao Porto Santo às, 07h55. O avião levanta voo para Madeira às 08h30, com chegada às 08h55.

Para o período da tarde, o ATR 72 partirá da Madeira às 18h30, com chegada às 18h55, para viajar de volta à Madeira, às 19h30 e chegada às 19h55.

De referir que, ontem, o ATR 72 da Binter não realizou a segunda viagem, por causa do mau tempo que estava a atingir a ilha da Madeira.