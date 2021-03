PSD destaca importância de preparar jovens para socorrer vítimas em paragem cardiorrespiratória

O Grupo Parlamentar do PSD vai propor ao Governo Regional que implemente, no decurso do próximo ano lectivo, nas escolas secundárias, que reúnam as condições necessárias, um projecto piloto de formação em suporte básico de vida com desfibrilhação automática externa.

A deputada Rubina Leal sublinhou que as vítimas em paragem cardiorrespiratória, que tinham alguém perto de si com conhecimentos nas manobraras de reanimação e que sabiam utilizar o DAE, foram salvas.

“É, por isso, que importa, cada vez, mais habilitar os nossos jovens, dotá-los de competências, no sentido de que tenham esta cultura da prevenção”, disse, salientando que, neste caso em particular, essa prevenção passa pela prevenção nesta área.

Rubina Leal salientou que o Serviço de Protecção Civil tem a seu cargo o Programa Regional de Desfibrilhação Automática Externa e tem realizado formação a milhares de pessoas. Além disso, a Região está dotada de equipamentos.

“Podemos dizer que somos uma região segura, mas, para tal, importa também ter pessoas habilitadas com esta mesma certificação em operadores de DAE e nada melhor do que através dos nossos alunos, do ensino, da educação e da formação em suporte básico de vida", concluiu.

Rubina Leal reuniu-se com a entidade responsável pelo Programa Regional de Desfibrilhação Automática Externa, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC).