Reforçar o combate à pandemia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) dedicou o ano transato aos enfermeiros e enfermeiros especialistas, o ano corrente é dedicado aos cuidadores e a todos os trabalhadores do setor da saúde. Com esta decisão, unanime entre os 194 estados membros, a (OMS) homenageia e reconhece o fundamental papel de todos os trabalhadores da saúde que com profissionalismo, esforço, compromisso e dedicação tem combatido a pandemia e simultaneamente assegurado a prestação de cuidados de saúde a toda a população.

Inicialmente localizada e desconhecida a infeção por covid 19 rapidamente evoluiu para a condição de pandemia no decorrer do ano 2020, expondo as vulnerabilidades na contenção e controle do contágio. Em pouco tempo as fragilidades dos serviços públicos de saúde, que insuficientemente equipados e subfinanciados durante várias décadas, mostraram a dependência de muitos países europeus em equipamentos e bens essenciais no combate à doença, evidenciando as debilidades do sistema económico provocando impactos imprevisíveis em vários setores a nível global.

No setor laboral, a pandemia alterou rotinas e procedimentos, originou a imposição de medidas e antecipou a introdução de meios como as novas tecnologias que afastaram o trabalhador do seu tradicional posto e ambiente de trabalho, com consequências individuais e coletivas.

Que efeitos terá esta nova realidade nas futuras relações de trabalho? as novas tecnologias em muitas áreas complementarão a intervenção humana, em paralelo com outros setores em que dificilmente poderá haver substituição do fator humano. Esta dicotomia colocará novos desafios que importa acompanhar e analisar. O contexto é de profunda mudança e criador de oportunidades que devem garantir a dignidade humana e as condições de trabalho dignas para todos.

O surto pandémico tem devastado transversalmente o mundo do trabalho, destruindo milhares de postos de trabalho no país e no mundo decorrente do encerramento de setores e empresas que levarão ao aumento do desemprego, da pobreza, aprofundando desigualdades sociais, provocando injustiças e sofrimento humano, penalizando sobretudo os mais desfavorecidos e vulneráveis.

A situação excecional que estamos a atravessar veio demonstrar que na saúde todos os trabalhadores são imprescindíveis para o bom funcionamento dos serviços, é uma oportunidade que deveria ser aproveitada para reforçar os serviços públicos de saúde, repensando o modelo de funcionamento, organização e financiamento dos mesmos.

Os enfermeiros pelas funções que desempenham estão naturalmente envolvidos, exercendo a profissão com saber científico e liderança mobilizando conhecimento competências e recursos para ultrapassar até os obstáculos mais difíceis e dramáticos. São características colocadas ao serviço da população que devem ser reconhecidas e valorizadas, tornando os cuidados de enfermagem num verdadeiro investimento público em saúde.