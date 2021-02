Rajadas até 80 km/h na Costa Sul da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos meteorológicos para a Madeira e, para além do aviso amarelo devido à agitação marítima, o Instituto anunciou há instantes que se espera vento forte com rajadas até 80 km/h, na Costa Sul da Região. O aviso já está em vigor e perdura até à meia-noite desta quinta-feira, dia 25 de Fevereiro.

Recorde-se que devido ao vento forte já foram canceladas, esta tarde, as últimas duas viagens de ligação entre a Madeira e Porto Santo, em voos que iriam ser operados pela Binter.

Último voo da Binter cancelado O mau tempo, sobretudo devido ao vento que se faz sentir em Santa Cruz, deverá estar na origem do cancelamento do último voo de ligação entre a Madeira e Porto Santo.

De resto, o aviso amarelo para a agitação marítima mantém-se para a Costa Norte e Porto Santo até às 15 horas desta quinta-feira. Esperam-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.