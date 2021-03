Festa da Flor no início de Outono

O presidente do Governo Regional admitiu hoje que o primeiro grande evento a ser realizado na Madeira será a Festa da Flor, previsivelmente no início do Outono.

Procurando esclarecer a anunciada proibição de serem realizados grandes eventos até ao Verão, Miguel Albuquerque vacilou, antes de concretizar: “Infelizmente… não estão proibidos. Não podemos realizar por uma questão de saúde pública. O grande evento que foi adiado, foi a Festa da Flor. Nós esperamos ter 70% da população vacinada, se se mantiver o ritmo de entrega de vacinas, em Setembro. Criada a imunidade de grupo nada impede que não se possa fazer eventos com ajuntamentos. Sempre com regras”. Dito isto, anunciou a provável data do grande certame. “A nossa ideia é reabrir [os grandes eventos] com a Festa da Flor em fins de Setembro, princípios de Outubro, mas evidentemente isso vai depender do ritmo de entrega de vacinas”, insistiu.