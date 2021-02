Conheça os destaques da imprensa nacional neste início de semana

Correio da Manhã:

- "PJ vigia jantar de Rangel e Vieira: Ex-juiz foi seguido durante um ano"

- "Farense-Benfica (0-0): Águia de Jesus com medo da baliza"

- "FC Porto: 'Sem os 3 pontos fica muito difícil', tudo ou nada no caldeirão"

- "Sporting: Título passa pelo dragão"

- "Pais aflitos com ensino à distância"

- "Telefonista vacinada à frente de médicos"

- "Sondagem: País quer Marcelo mais exigente com o Governo"

- "Estado condenado por morte de bombeira"

- "Crime em Setúbal: Morto a tiro em discoteca ilegal"

- "Números de 2020: Patrões trabalham mais oito horas por semana do que os empregados"

- "Conheça o Air Force One: Fortaleza aérea segura presidente dos EUA"

Público:

- "Reitores querem apoio igual ao das escolas para compra de computadores"

- "Reportagem: Dentro de uma 'linha de montagem' de vacinação"

- "Finanças: Menor taxa de execução do OE nos últimos dez anos"

- "Comércio: Porto de Lisboa consolida estatuto de 'celeiro' do país"

- "Autarquias: Tarifa não cobre custos do tratamento do lixo"

- "Defesa: Ministro crê no consenso político para mudar Forças Armadas"

- "I Liga: Benfica continua sem ganhar fora este ano e o título já é miragem longínqua"

- "Coronavírus: Depois da idade avançada, obesidade é o fator de maior risco da covid-19"

Jornal de Notícias:

- "Tribunais não aplicam penas de prisão nos crimes ambientais"

- "Autarcas porta a porta para que ninguém fique por vacinar"

- "Fertilidade: Candidatas perto dos 40 já não podem fazer tratamentos"

- "Sentença: Avisou amigo de fotos íntimas da mulher e acabou absolvido"

- "Covid-19: Há quem deixe de saber comer depois de passar pelos cuidados intensivos"

- "Avaliação: Especialistas e políticos de volta ao Infarmed"

- "Amares: Padre alvo de denúncias por festas em casa"

- "Farense-Benfica (0-0): Mais longe do pódio e das Champions"

- "Braga: Guerreiros no segundo posto à condição"

- "FC Porto: Conceição só pensa em vencer na Madeira"

Inevitável:

- "Cocaína. Polícia federal pediu à PJ lista do património e contas de João Loureiro"

- "O Padrão dos Descobrimentos devia ser demolido?"

- "Exploração espacial Lua vs. Marte"

- "Covid. Portugal regista o número mais baixo de mortes desde o início do ano"

- "TAP. Governo pressiona sindicatos: 'Não haverá mais negociações'"

- "Com metade da população vacinada, Israel ensaia regresso à normalidade"

- "Finanças pessoais. Pode o carsharing ser uma alternativa ao carro próprio?"

- "Os manuscritos de Proust que estiveram meio século à espera de publicação"

Diário de Notícias:

- "Cirurgiões em teletrabalho criam mal-estar entre médicos"

- "126 000: No ano passado foram canceladas 126 mil operações"

- "Alunos receiam batota nas notas e médias a disparar"

- "Francisca Van Dunem: 'A pandemia criou condições para mais casos de abuso sexual e violência doméstica'"

- "Como funciona a rede de 1400 km que serve Lisboa para que a água chegue sempre às torneiras lá de casa"

- "Novas publicações adiadas por causa de fecho das livrarias no país onde se compra um livro e meio por ano"

- "Autocarros turísticos que reforçaram rota de comboios e metro podem voltar depois da Páscoa"

- "Djokovic vence nono troféu em Melbourne e bate recorde como líder do ATP há 311 semanas"

- "'O anticolonialismo vem-me das vísceras' A luta da vida de Mamadou Ba"

Negócios:

- "Câmaras cortam na taxa de derrama às empresas"

- "Paulo Cleto Duarte [presidente da Associação Nacional de Farmácias]: Testes massivos podem 'criar segurança para reabertura mais rápida'"

- "Investidores à espera de subida do preço na OPA à Semapa"

- "Esta pandemia não é para previsões económicas"

- "Aveleda aposta nos tintos para chegar aos 50 milhões em receitas"

- "Sondagem: Maioria quer Presidente mais exigente com o Governo"

- "Reestruturação já tirou 250 trabalhadores ao Montepio"

- "Guia para sobreviver à grande corrida aos portáteis"

A Bola:

- Farense-Benfica (0-0): Sempre a descer: Mais um empate e o líder Sporting a uns incríveis 15 pontos"

- "Marítimo-FC Porto: Diogo Leite e Fábio Vieira ainda de castigo"

- "SC Braga-Tondela (4-2): Guerreiros pressionam dragões"

- "Sporting: Paulinho pode falhar quatro jogos"

- "TAD analisa quarta-feira o 'caso Palhinha'"

Record:

- "Farense-Benfica (0-0): Sem faro: Benfica é a primeira equipa da Liga que não marca aos algarvios"

- "Sporting: Palhinha bate à porta da seleção"

- "Marítimo-FC Porto: 'Se não ganharmos será difícil reabrir o campeonato', Conceição e o duelo na Madeira"

- "SP Braga-Tondela (4-2): Guerreiros pressionam dragões"

O Jogo:

- "Braga-Tondela (4-2): Reação atómica: Guerreiros respondem com goleada à derrota na Europa e sobem ao segundo lugar à condição"

- "Farense-Benfica (0-0): Queda livre"

- "Marítimo-FC Porto: 'Clássico só é importante se ganharmos ao Marítimo', Sérgio Conceição quer equipa concentrada no jogo de hoje"

- "Sporting: Paulinho falha dragão" - "P. Ferreira-V. Guimarães (2-1): Paços rumo à Europa"