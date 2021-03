Candidaturas ao Sistema de Incentivo ao Funcionamento aumentaram 90%

As candidaturas ao Sistema de Incentivos ao Funcionamento, que decorreu entre o início de Dezembro e início de Fevereiro registou “1862 candidaturas. Houve um crescimento de 90%”, o que “reflecte as necessidades das empresas”, destacou o secretário regional da Economia, Rui Barreto, à margem da visita do presidente do Governo a empresa do Funchal.

Para Rui Barreto “mais importante que aprovar as candidaturas é pagar o quão mais rápido possível às empresas”. Nesse sentido deu nota que “o IDE já enviou para a autoridade de gestão 982 candidaturas que serão aprovadas esta sexta-feira “e logo, seguir-se-á a assinatura do termo de aceitação e imediatamente o adiantamento dos 85% do valor de cada uma das candidaturas”, anunciou. Garante que “a palavra dada será obviamente honrada”, realçando o “esforço enorme” feito pelo governo, “porque o Aviso foi aberto com 10 milhões de euros e a procura foi de 29 milhões por parte dos empresários”. Esclareceu que perante tantas candidaturas o governo decidiu “em vez de hierarquizar para pagar os 10 milhões, conforme o aviso, reunimos o velor de 29 milhões para pagarmos em bloco aos empresários, porque eles precisam de dinheiro e nós queremos apoiar e é essa a nossa função”, concretizou.