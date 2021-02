Caminho dos Pretos encerrado ao trânsito de viaturas pesadas durante 1 mês

A construção de um reservatório e rede de incêndio no Caminho dos Pretos irá obrigar ao condicionamento do trânsito na Estrada Regional (ER) 201 e à interrupção da circulação de veículos pesados entre o Terreiro da Luta e o Poiso (entroncamento com a ER 203 – Estrada das Carreiras), informa o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN).

A empreitada é "constituída por uma rede de hidrantes e respectiva rede de abastecimento, localizados ao longo da Estrada Regional ER 201 (Caminho dos Pretos) e reservatório com capacidade para 1.500 m3 de água. Este reservatório localiza-se nas proximidades da ER 103, entre o Terreiro da Luta e a Ribeira das Cales".

Assim, para a sua execução e "de modo a garantir a segurança dos utentes da estrada e da própria obra, torna-se necessário condicionar a ER 103 no local, limitando-a a uma única faixa de rodagem e interrompendo a circulação a veículos pesados", explica o IFCN.

"O trânsito efectuar-se-á de forma alternada dado que a estrada fica limitada à circulação numa única via", acrescenta a mesma nota.

Já no troço entre o Terreiro da Luta e o Poiso (entroncamento com a ER 203 – Estrada das Carreiras), como foi referido, o trânsito estará encerrado a viaturas pesadas.

O IFCN prevê que este condicionamento "ocorra durante o período de um mês" e, neste sentido, solicita aos automobilistas "a melhor compreensão pelos incómodos causados e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização existente no local".