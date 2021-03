Madeira recebe Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar e Paracanoagem em 2024

A Associação Regional de Canoagem da Madeira, em parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem, organizam o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar e Paracanoagem 2024.

O evento envolverá cerca de 400 canoístas oriundos de 50 países.

Hoje, pelas 12h30, realizou-se uma reunião de defesa da candidatura da ARCM/FPC com a ICF Board e, consequentemente, a eleição do país organizador do evento.