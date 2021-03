O Papa entre ruínas

Um dos pensadores católicos que mais tem acentuado a importância do diálogo inter-religioso como caminho para a paz, é o suíço Hans Kung, considerado um dos teólogos mais influentes do século XX. Cito uma passagem do seu pensamento: “Não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre as religiões. Não haverá diálogo entre as religiões sem critérios éticos globais. Não haverá sobrevivência do nosso planeta sem um ethos (atitude ética) global, um ethos mundial.”

Só há, por estes dias, um acontecimento de enorme significado global: a visita de três dias do Papa Francisco ao Iraque, um país devastado pela guerra e pelo terrorismo. Sobressai a coragem, numa viagem de alto risco: é a primeira visita feita a Bagdad por um chefe de Estado nos últimos anos, mas é também a primeira saída do Papa desde o começo da pandemia. O Iraque também sofre a tormenta do vírus, mas o seu maior problema está nas consequências do fanatismo religioso e político que trouxe a devastação e o luto ao país, desde que foi invadido pelos norte-americanos em 2003 (na verdade, a insensata decisão que fez soltar todos os demónios e alimentou, por décadas, o cortejo trágico do fratricídio, da destruição, do sofrimento e morte de milhares). É por isso que esta visita de Francisco é realmente um gesto único, ao acentuar a importância do diálogo inter-religioso para a paz, que é o verdadeiro rosto humano do futuro. Momentos marcantes são a ida a Mossul, outrora controlada pelo Daesh, e o encontro com o líder espiritual dos muçulmanos xiitas, Ali Sistani, em condenação conjunta do extremismo motivado pela religião, com especial sofrimento para a comunidade cristã perseguida. No incontornável daquelas imagens do Papa “entre ruínas”, fica o significado desta visita à pátria comum das três grandes religiões monoteístas (judaísmo, cristianismo e islão). Por isso, sobre o abismo cavado pela exacerbação das diferenças, o Papa reafirmou a necessidade de restaurar os laços e não apenas os edifícios, pois a paz resultará do diálogo na diferença: “Contemplando-vos, vejo a diversidade cultural e religiosa do povo de Qaraqosh e isto mostra algo da beleza que a vossa região tem para oferecer ao futuro. A vossa presença aqui lembra que a beleza não é monocromática, mas resplandece pela variedade e pelas diferenças”, disse o Papa. No último dia, foi possível ouvir ao ayatollah Sistani que os cristãos “têm direito a viver em paz e segurança”, devendo beneficiar de “todos os direitos constitucionais”. Depois, uma importante fundação de Najaf afirmaria: “O Papa não é apenas o líder dos católicos, mas também um ícone da paz”.

No Iraque, entre ruínas: ações, e não palavras; proximidade e diálogo, e não intenções piedosas; abertura à diversidade, e não o ostracismo do diferente. Porque tudo está ligado pelo mesmo Mistério, que desde sempre falou e foi acolhido pelo homem de diversos modos, em diferentes tempos e latitudes. Contra o chamado “choque de civilizações” e a brutalidade dos conflitos em nome da religião, a presença do “homem de branco” na pátria de Abraão foi o maior sinal de que a paz é possível. Mas ela exige, por sobre as religiões, uma “ética mundial” para o convívio entre povos e nações. Francisco é hoje uma voz global, capaz de pautar o ritmo positivo da história. E, para muitos, ele ainda é o rosto próximo de uma Igreja audível. O resto são cantilenas velhas de quem ficou para trás, por não saber ver o essencial.