Eleições dão que falar

As Presidenciais motivam opiniões. Eis as sete mais badaladas do dia:

Caminhamos, alegremente, para um plebiscito, onde arriscamos a ter uma abstenção superior a 80 por cento. António Costa ficará contente. Um Marcelo fragilizado em Belém é o seguro de vida do governo. Jorge Fernandes, Observador

As próximas eleições podem resultar num grave problema de abstenção, enfraquecendo a democracia e fortalecendo candidatos radicais. Como se combate a abstenção com um debate tão maçador como o que pôs (mas nem opôs) os sete candidatos à Presidência? Neste teste, negativaram todos. Numa campanha quase sem campanha, pior que o desperdício de combate político é o tédio. Este tédio. Este bocejo. Se anda tudo a dormir, ninguém acorda. Pedro Santos Guerreiro, Expresso

Uma boa parte dos que defendem que as eleições devem ser realizadas argumentam que constitucionalmente isso não é possível. Eis um raciocínio que é um tiro de morte na Constituição: um texto constitucional que não dá escapatória para uma situação que pode provocar umas dezenas ou centenas de mortes é um texto constitucional errado. Pedro Tadeu, DN

Teríamos ganhado bastante se tivéssemos ouvido os candidatos falar do modo como Portugal deve atuar na Europa, do modelo institucional desta, da forma como olham a compatibilidade das soberanias nacionais com o projeto europeu, ligando isto às questões da livre circulação, à atitude perante os refugiados e os migrantes económicos. Francisco Seixas da Costa, JN

Serão as primeiras eleições na história do país em que um candidato ou candidata a Presidente da República poderá ser impedido ou impedida de votar nas eleições a que se candidata. Isso mesmo. Já imaginou o surreal que seria? Mateus Carvalho Público

Portugal organiza uma eleição Presidencial mas não assegura o voto por correio à generalidade dos Portugueses. As desculpas sucedem-se, mas não convencem. Bastava ter visto a televisão para se lembrarem de organizar o voto por correio em Portugal. Jorge Fonseca de Almeida, Jornal de Negócios