Mulher ferida em colisão no Funchal

Um choque entre um carro e uma moto causou ferimentos a uma mulher e 55 anos.

A motociclista seguia na Estrada Monumental quando o seu veículo colidiu com o automóvel, deixando-a com escoriações no corpo.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, sendo que a Equipa Médica de Intervenção Rápida também foi chamada ao local.

A PSP tomou conta da ocorrência.