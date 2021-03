Almoços partidários na Quinta Vigia causam azia

Os almoços partidários na Quinta Vigia estão a causar mal-estar político e vão dar ainda muito que falar. Saiba então que o PS-M já deu entrada a um voto de protesto contra estes repastos do PSD-M e espera que o parlamento madeirense condene estes encontros promovidos pelo governo com autarcas e candidatos social-democratas, na residência oficial do Executivo.

Luís Almada é talento no futsal

Na rubrica de hoje dos 'Bons de Bola' descubra mais um talento em ascensão no desporto regional.

Covid-19

O MAIS DIÁRIO continua a acompanhar a evolução da pandemia da covid-19 na Madeira e todas as questões a ela associadas. Hoje revelamos qual a procura pela linha de apoio psicológico.

Comunidades na ementa

Hoje contamos-lhe a história de uma emigrante que criou um canal 'on-line' de gastronomia no Reino Unido.

Madeira em foco no concurso 'The Voice Kids'

Depois de mais uma noite de competição saiba o que pensam os jovens madeirenses que tiveram sortes distintas no ‘The Voice Kids’.

