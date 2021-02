Açores com dois novos doentes e total de 56 casos activos

Os Açores registaram nas últimas 24 horas dois novos casos de covid-19, ambos em São Miguel, e há ainda a assinalar oito recuperações na região, que tem hoje 56 casos positivos ativos, informa a Autoridade de Saúde Regional.

De acordo com o comunicado daquela entidade, foram realizadas, nas últimas 24 horas, 1.508 análises e foram apurados dois resultados positivos em São Miguel, um no concelho da Ribeira Grande, em concreto na vila de Rabo de Peixe (que mantém uma cerca sanitária em determinadas zonas) e um outro no concelho de Ponta Delgada, na freguesia do Livramento.

Ambos os casos, segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, ocorreram "em contexto de transmissão comunitária". O arquipélago tem atualmente 903 pessoas em vigilância ativa e "a única cadeia de transmissão identificada persiste na ilha do Pico".

Nas últimas 24 horas, há ainda a registar que oito doentes recuperaram da doença: sete na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

O boletim diário da Autoridade de Saúde açoriana destaca também uma redução no número de doentes hospitalizados na região, que tem agora apenas uma pessoa internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A região tem agora 56 casos positivos ativos, sendo 46 em São Miguel, sete no Pico, dois na Terceira e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram registados 3.835 casos positivos nos Açores, recuperaram 3.645 doentes e 29 morreram.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 2.486.116 mortos em todo o mundo desde que, no final de 2019, foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 112.079.230 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (mesma hora em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.