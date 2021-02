José Manuel Rodrigues destaca novo prémio atribuído a Tolentino Mendonça

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira congratulou-se, esta manhã, com a atribuição do Prémio Universidade de Coimbra ao cardeal José Tolentino Mendonça.

No final do debate mensal com o Governo Regional, no parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues recordou esta distinção, afirmando que “devemo-nos congratular pelos nossos melhores estarem a ser reconhecidos”.

O Prémio da Universidade de Coimbra vai ser entregue na próxima segunda-feira, 01 de Março, na sessão comemorativa do 731.º aniversário da universidade.

José Tolentino Mendonça foi investido cardeal em Outubro de 2019 e é reconhecido como um dos teólogos e poetas mais influentes da atualidade, em Portugal.

A 23 de Dezembro de 2019, recebeu a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, no parlamento madeirense, “com a humilde e consciência de que tantos outros nossos concidadãos provavelmente a mereciam”, vincou na altura o cardeal.

O poeta e professor nasceu em Dezembro de 1965, em Machico e ao longo da sua carreira de escritor foi distinguido com vários prémios, entre eles o Prémio Pen Club de Ensaio (2005), o italiano Res Magnae, para obras ensaísticas (2015), o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE (2016), o Grande Prémio APE de Crónica (2016), o prestigiado Prémio Capri-San Michele (2017) e o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva (2020).