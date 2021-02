Jackpot de 163 milhões de euros esta sexta-feira

Nenhum apostador acertou nos números do concurso desta terça-feira do euromilhões, pelo que nesta sexta-feira, dia 5 de Fevereiro, estará em jogo um jackpot de 163 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do euromilhões do concurso de hoje é composta pelos números 5-10-24-31-37 e as estrelas 9 e 10.

Foi registado um segundo prémio, fora de Portugal, no valor de 934.794,52 euros.

Já com o terceiro prémio foram oito os premiados, e novamente fora do território português tendo cada um recebido um prémio monetário de 27.309,61 euros.