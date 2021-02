IDE promove webinar sobre “VALORIZAR 2020”

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) organiza esta quarta-feira, pelas 15 horas, um webinar (via zoom) para a divulgação dos novos avisos ao Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da Região Autónoma da Madeira (VALORIZAR 2020).

Para aceder à sessão, os interessados devem inscrever-se no formulário 'google forms', disponível em www.ideram.pt. As inscrições manter-se-ão abertas até ao final da manhã de quarta-feira.

A secretaria regional de Economia abriu, no passado dia 25 de Janeiro, o aviso-concurso ao SI “VALORIZAR 2020”, com uma dotação de 15 milhões de euros destinada à promoção da eficiência energética das empresas e à descarbonização da economia, criando um contexto favorável ao investimento num sector em crescimento.

Rui Barreto, secretário regional da Economia, recorda a importância dos apoios e assegura que “as empresas que têm beneficiado destes sistemas de incentivos são hoje mais competitivas, produtivas e viradas para o mercado internacional. A capacidade de crescimento tem sido bastante significativa”, garante o governante.

De acordo com a tutela, serão suscetíveis de financiamento os projetos que concorram para a transição para uma economia de baixo teor de carbono, através de intervenções que se enquadrem em três eixos prioritários: inovação empresarial, qualificação das estratégias empresariais através da aplicação de novos métodos, eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas. O total máximo da dotação financeira prevista para o concurso é de 18.193.857 euros, assegurada em 85% pela componente FEDER e em 15% pelo Orçamento da Região.

As despesas elegíveis serão comparticipadas a uma taxa base de 40%, a qual poderá ser acrescida das seguintes majorações: 10% para projetos que criem postos de trabalho; 10% para projetos no setor do turismo e/ou cluster do mar. O apoio a conceder às empresas, cujos projetos obtenham “luz verde”, pode ir a até ao limite de € 1 000 000, com exceção dos projetos do setor do turismo em que o limite é de € 1 500 000.