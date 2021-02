Corvo recebe 225 toneladas de bens e combustíveis no fim-de-semana

A ilha do Corvo vai ser abastecida com 225 toneladas de bens essenciais e combustíveis no próximo fim de semana, numa operação com uma embarcação dos Transportes Marítimos Graciosenses, informou hoje o Governo Regional dos Açores.

"A embarcação sairá da Horta no próximo dia 05 de fevereiro [sexta-feira] (...), chegando ao destino no dia seguinte, logo de manhã" e "fará a ligação Corvo/Flores/Corvo, durante o fim de semana, a fim de escoar a carga que se encontra nas Flores, retida já há algum tempo", informa a nota enviada pelo executivo regional.

A secretaria regional dos Transportes, Turismo e Energia espera garantir "que a população daquela ilha fica abastecida de todos os bens que se encontravam em falta, assim como os bens necessários para a prossecução de todas as suas atividades".

Desde a passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em outubro de 2019, que o Corvo tem sofrido constrangimentos no abastecimento por via marítima.

O furacão provocou 255 ocorrências, que obrigaram ao realojamento de 53 pessoas e somavam um prejuízo de 330 milhões de euros.

O maior dos prejuízos foi a destruição total do Porto das Lajes das Flores, principal porta de entrada de mercadoria no grupo ocidental (Flores e Corvo), cuja reparação está orçada em 180 milhões de euros.

Flores e Corvo, do grupo ocidental dos Açores, são permanentemente atingidas por mau tempo, o que também motiva a dificuldade de abastecimento às duas ilhas, em concreto à do Corvo.

O líder do PPM, um dos partidos do executivo açoriano, adiantou hoje também, na rede social Facebook, que o novo presidente do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico, José Paulo Brito Ventura, irá deslocar-se nos próximas dias às ilhas do Corvo e das Flores.

O objetivo da visita, diz o monárquico Paulo Estêvão, passará por "contactar as populações e preparar as respostas que as duas ilhas necessitam".