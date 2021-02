"Seis feridos ligeiros" no acidente entre dois eléctricos em Lisboa

A colisão de dois elétricos que ocorreu hoje na Baixa de Lisboa provocou "seis feridos ligeiros", afirmou o vereador da Proteção Civil da Câmara, adiantando que o acidente ocorreu após um dos guarda-freios ter sofrido uma quebra de tensão.

"São seis feridos ligeiros, mas destes seis há um que inspira maior cuidado", disse o vereador Carlos Castro, da Câmara Municipal de Lisboa, referindo que as vítimas "foram devidamente tratadas no local, em poucos minutos, e já foram encaminhadas para o hospital".

Pelas 13:00, em declarações aos jornalistas no local do acidente, que ocorreu na Praça da Figueira, pelas 11:35, o autarca revelou que o guarda-freio do elétrico 15 "teve uma paragem, uma quebra de tensão", e só se apercebeu do que tinha acontecido depois de ter chocado contra o poste.

"Aquilo que nos indica é que o elétrico bate primeiro noutro elétrico e, depois, foi contra o poste", afirmou o vereador da Proteção Civil, acrescentado que algumas das vítimas eram transeuntes, sem dispor de mais informações.

Sobre a resposta das organizações de socorro, Carlos Castro destacou a "rápida intervenção" do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), assim como da Polícia de Segurança Pública (PSP), do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários de Lisboa e da Cruz Vermelha Portuguesa.

"Já estamos no momento da remoção das carruagens", referiu o autarca, antecipando que "dentro de poucas horas seja retomada a normalidade de circulação" naquela zona da cidade.

Antes do balanço do vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, a PSP informou que o descarrilamento de um elétrico, seguido de uma colisão com outra composição, tinha provocado ferimentos em quatro pessoas, tendo um dos feridos sido encaminhado para o Hospital de São José.

"Não será um acidente com dois elétricos, mas sim o descarrilamento de um elétrico que resultou no embate num outro", adiantou à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o alerta foi dado às 11:35.

"Há a registar quatro feridos. Três deles eram peões que acabaram por ser atropelados, o outro é um ferido que estava no interior de um dos elétricos", acrescentou a mesma fonte.

O Cometlis adiantou ainda que, das pessoas atropeladas, apenas uma teve de ser transportada para o hospital, enquanto as outras receberam assistência no local.

Questionada sobre o estado clínico do ferido que foi transportado para o Hospital de São José, a PSP não conseguiu precisar se se tratava de um ferido grave ou ligeiro.