Um homem na casa dos 40 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de um acidente ocorrido no Caminho do Areeiro, no Funchal.

A moto em que seguia colidiu com um carro, pelas 9h45, tendo o motociclista sido socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.