Lívia Ventura regressou ao Brasil

A andebolista internacional brasileira Lívia Ventura, que no início desta temporada foi contratada pelo Madeira Andebol SAD ao São Bernardo do Brasil, está de regresso a casa mas com bilhete de volta.

De acordo com informações recolhidas junto dos responsáveis do Madeira Andebol SAD, a jogadora deslocou-se ao Brasil devidamente autorizada pela administração do clube, para tratar de assuntos pessoais.

O regresso à Região está, no entanto, pendente de toda a situação pandémica e da proibição de viagens do Brasil para Europa.

Lívia Ventura, antes do São Bernardo, já havia vivido uma experiência na Europa ao serviço do Havre de França e tem no seu curriculum vários títulos no Brasil.