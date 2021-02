35.º Encontro dos EMMMSU no próximo dia 7 de Março

No próximo dia 7 de Março, realiza-se o 35.º Encontro dos EMMMSU (Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar), na Igreja da Paróquia da Conceição (Lombada da Ponta do Sol).

Os antigos militares naturais da Madeira e os seus familiares podem participar neste evento, devendo, no entanto, comunicarem essa intenção, até o dia 5 de Março, através do número 968041678 .

É obrigatório o uso de máscara. Todas as recomendações das autoridades de saúde e do Governo Regional estarão acauteladas.

Eis o programa:

11 horas -Missa na Igreja Paroquial da Conceição (Lombada da Ponta do Sol);

12 horas - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar.