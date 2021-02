Machico reforça apoio social à população

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito da sua política social, entregou esta segunda-feira, 54 novos Cartões Abem - Rede Nacional do Medicamento, um investimento de 5.400 euros por parte da Autarquia.

Os 54 munícipes com doenças crónicas e em situação de vulnerabilidade financeira, foram abrangidos por esta importante medida social, e passam agora a poder adquirir os medicamentos que lhes são prescritos de forma gratuita ou a preços reduzidos em qualquer farmácia do concelho de Machico.

O cartão em questão tem validade de um ano e já abrange 219 pessoas, sendo que com as renovações já foram atribuídos 337 exemplares.

Este projecto foi implementado pela primeira vez em 2019 aquando da assinatura de um protocolo com a Associação Dignitude_ Rede Solidária do Medicamento e em parceria com as farmácias do concelho e prevê que qualquer munícipe tenha acesso à saúde com dignidade.

A autarquia informa que os interessados em usufruir desta resposta social promovida pelo município poderão entrar em contacto com o Gabinete de Apoio Social da Câmara Municipal de Machico através do número 910831413 e solicitar informações adicionais .