Estudo ambiental cai que nem Ginjas

O Governo Regional entregou o estudo de impacto ambiental da estrada das Ginjas a empresa da Charneca da Caparica criada 3 meses antes do documento que custou 75 mil euros. O grupo parlamentar do PS-M já pediu cópia integral do contrato suspeito.

O assunto está em destaque no MAIS DIÁRIO desta tarde que, a duas horas do momento da verdade sublinha que o Marítimo entra em campo como ‘lanterna vermelha’. E como sairá?

Quem sai no nosso vespertino é Afonso Pires que tem velocidade no sangue. E também Menezes de Oliveira que desafia Miguel Brito a renunciar ao mandato como deputado, bem como os empresários que pedem maior rapidez na atribuição de apoios.