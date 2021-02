Desde a Antiguidade que a Terra era vista como centro do Universo. No séc. XVI, Copérnico concluiu que a Terra, afinal, era um planeta, como outros, à volta do Sol. Esta opinião não era pacífica, de modo que Galileu foi acusado por seguir esta ideia. Giordano Bruno foi condenado à fogueira, em 1600, por afirmar que as estrelas eram sóis, que podiam ter planetas com vida. No séc. XX descobriu-se que o Sol está integrado na Via Látea, onde existem mais de 200 biliões de outras estrelas que giram à volta de um núcleo, que se supõe tratar-se de um buraco negro.

Planetas habitáveis

Nos últimos anos têm sido descobertos milhares de planetas com condições favoráveis à existência de vida, dada a sua estrutura e radiação da estrela mais próxima, encontram-se em zonas não muito quentes nem muito frias, conhecidos por planetas habitáveis.

Há cerca de 10 000 milhões de anos a Terra era demasiada quente, a zona habitável no sistema solar situava-se entre Júpiter e Saturno. Apenas há cerca de 4600 milhões de anos é que esta zona se situa entre a Terra e Marte. Foi a partir dessa altura que a Terra, mais arrefecida, passou a ter condições favoráveis ao aparecimento de organismos vivos.

Novas possibilidades de vida

Com os modernos telescópios têm sido conhecidos milhares de planetas com possibilidade de vida, como por exemplo, Kepler 452b descoberto em 2015; Kepler-22b, planeta coberto de oceanos; Kepler-62e e Kepler-62f, estes dois têm cerca de uma vez e meia o diâmetro da Terra, envolvidos com oceanos. Alguns têm tamanho equivalente à Terra, como o TRAPPIST-1f. E outros com temperaturas semelhantes, como o TRAPPIST-1d e o TOI700d. O Kepler-1649c é o que se assemelha nos dois fatores (tamanho e temperatura da Terra) e está situado a cerca de 300 anos-luz da Terra.

Vida humana?

Além da Via Látea, existem milhares de outras galáxias, grande parte situada a várias dezenas de milhões anos-luz. Apesar da evolução tecnológica e científica, apenas conhecemos uma mínima parte dos planetas habitáveis, nossos vizinhos da Via Látea, mas ignoramos as formas de vida, em concreto, que possam conter.

Se existe um número incalculável de estrelas, certamente, são infindáveis os planetas por conhecer, muitos habitáveis. Porque é que alguns destes planetas não hão de conter todas as formas de vida? Porque é que a Terra há de ter o exclusivo de vida humana?